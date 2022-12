Thompson stellt bei Fünf-Tore-Gala NHL-Rekord ein

Tage Thompson hat die Buffalo Sabres am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit einer historischen Torausbeute zu einem 9:4-Auswärtssieg bei den Columbus Blue Jackets geführt. Der 25-jährige US-Amerikaner erzielte fünf Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor und stellte dabei auch einen NHL-Rekord auf. Thompson ist erst der vierte Spieler, der im ersten Drittel vier Tore erzielt hat.

Der Stürmer machte seinen Viererpack in den ersten 16:40 Minuten, so schnell ist dies seit über 100 Jahren niemand mehr gelungen. Lediglich Joe Malone schaffte am 23. Februar 1921 für die Hamilton Tigers schneller vier Tore, er hält in 8:45 Minuten den Rekord.