Thomas Muster fungiert beim ATP Cup als Teamkapitän

Nun ist es fix: Der ehemalige Weltranglisten-Erste im Tennis und bisher einzige Einzel-Grand-Slam-Sieger aus Österreich, Thomas Muster, wird beim neuen ATP Cup als Kapitän für die rot-weiß-rote Equipe fungieren. Dies geht aus einer Einladung für einen Medientermin im Rahmen der ATP Finals in London hervor. Am Donnerstag erfolgt in Melbourne die Auslosung.

Ab 3. Jänner 2020 findet in Sydney, Brisbane und Perth der neue Mannschaftsbewerb in Australien statt. Auch Österreich ist dank dem Top-Ten-Status von Dominic Thiem bei der Premiere vertreten. Thiem hatte sich als Nummer 1 seines Landes auch für den 52-jährigen Steirer Muster als Wunschkandidaten ausgesprochen.

Mit Muster, Boris Becker (GER) und Marat Safin (RUS) werden drei ehemalige Nummer-1-Spieler als Kapitäne zu den Gegnern und dem neuen Cup Stellung nehmen.

Gespielt wird mit 24 Nationen in sechs Vierer-Gruppen um insgesamt acht Plätze im Viertelfinale. Danach geht es im Knock-Out-System mit Viertelfinale, Semifinale und Finale weiter. Bis zu fünf Spieler können in jedes Team nominiert werden, jeder Länderkampf besteht aus zwei Einzel und einem Doppel. Als Hauptkriterium für die Qualifikation wird das Ranking des bestplatzierten Spielers jedes Landes herangezogen.

Im Gegensatz zum traditionellen, vom internationalen Tennisverband (ITF) ausgetragenen Davis Cup werden beim ATP Cup auch Punkte für das Ranking vergeben. In den zehn Tagen geht es um 750 ATP-Zähler, zudem ist der Bewerb mit 15 Millionen Dollar dotiert.