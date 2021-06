Thomas Larcher erhält "Tiroler Landespreis für Kunst"

Die höchste Auszeichnung des Landes Tirol im Kulturbereich geht dieses Jahr an den Pianisten, Komponisten und Dirigenten Thomas Larcher. Die offizielle Verleihung des mit 14.000 Euro dotierten "Tiroler Landespreis für Kunst" wird voraussichtlich im Herbst stattfinden, teilte das Land am Samstag mit.

Der im Jahr 1963 geborene Innsbrucker wuchs in Tirol auf und studierte in Wien Komposition und Klavier. Als "Composer in Residence" erhielt Larcher unter anderem Einladungen zu den Festivals in Aldeburgh, Bregenz, Davos, Heimbach, Risör, Mondsee und Bantry sowie vom Concertgebouw Amsterdam, dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem Wiener Konzerthaus und der Londoner Wigmore Hall und war "featured composer" beim BBC Symphony Orchestra in der Saison 2018/19.