Thomas Koch gibt 39-jährig sein Karriereende bekannt

Der heimische Eishockey-Dauerbrenner Thomas Koch hat am Samstag nach 24 Profisaisonen sein Karriereende bekanntgegeben. Inklusive der Nachwuchs-Jahre beim KAC war der nun 39-Jährige seit Beginn der Neunziger auf dem Eis, sein Debüt in der Kampfmannschaft der "Rotjacken" hatte er 16-jährig am 10. Dezember 1999 gegeben. Gut zwei Jahre später folgte das erste von 153 Länderspielen. Auf Profi-Debüt brachte er es auf 1.508 Matches, zehnmal wurde er österreichischer Meister.

Vier seiner zehn Titel heimste Koch mit Salzburg ein, elf Mal war er bei Weltmeisterschaften dabei - 2003, 2004, 2007, 2009, 2011 und 2013 in der höchsten Spielklasse. 2014 in Sotschi war Koch auch bei Olympischen Spielen dabei. Für den KAC brachte es der Routinier auf 227 Tore und 442 Assists und damit 1.669 Punkte, auch in seinem letzten Match am 18. November 2022 erzielte er einen Treffer. Insgesamt 1.221 Scorer-Punkte wurden es laut KAC-Angaben. Oliver Pillioni, General Manager des KAC, verriet, dass Koch dem Club in beratender Funktion erhalten bleiben werde.

"Die Entscheidung, die ich getroffen habe, war keine einfache, aber eine sehr gut überlegte", wurde Koch am Samstag in einer KAC-Aussendung zitiert. Er konnte länger als geplant spielen, eine Fußverletzung aus dem Vorjahr habe ihn aber lange außer Gefecht gesetzt. Heuer seien komplizierte Brüche in der Hand dazugekommen. "Ich denke, das waren zwei Zeichen von oben, die mir signalisiert haben, dass es an der Zeit ist, dankbar zu sein und gleichzeitig anzuerkennen, dass das Kapitel aktives Profieishockey zu schließen ist", ließ der Familienvater wissen.