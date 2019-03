Think global, act local …

ist gleichbedeutend wie „regional wirtschaften im Einklang mit der Natur“. Lokalaugenschein in Äthiopien

Das Vorarlberger Klimaneutralitätsbündnis, eine Kooperative engagierter und innovativer Unternehmen, gezogen von illwerke vkw, finanziert u. v. a. das Klimaschutzprojekt GREEN-RE (Graded Response in Energy Efficient & Nature Conservation for Reducing Emission) der Vorarlberger Caritas Auslandshilfe in Zusammenarbeit mit der Caritas Meki in Südäthiopien. Der erste Fünfjahresplan beinhaltet eine ressourcenschonende Paketlösung für Energie-, Licht und Wasserbedarf sowie essbare Hausgärten und Aufforstung zugunsten von ca. 3700 armen Familien auf dem Land. 83 Prozent der rund 95 Millionen Menschen in Äthiopien leben auf dem Land, in kleinen Gemeinden mit einkommensschwachen Haushalten, die von ineffizienten und gefährlichen Kerosinlampen und wertvoller Biomasse (Brennholz, Stroh, Ernterückstände, Tierdung) zum Kochen, die einfach verbrannt wird, abhängig sind. „Gravierende Umweltschäden, Verlust der Wälder, schlechte Luftqualität im Heim, ausgelaugte und unfruchtbare Erde, Versteppung ganzer Landstriche und eine enorme Arbeitsbelastung für Frauen und Kinder sind die Folge bzw. Realität. Zudem werden bei diesem schlechten Licht die Schulkinder beim Lernen und in der Entwicklung einer nachhaltigen Lebensgrundlage behindert“, erläutert GREEN-RE-Projektleiter Harald Grabher von der Caritas Auslandshilfe im Rahmen unseres Besuchs von geförderten Familien in den Dörfern.

Gleichzeitig wird auf der St. Joseph’s Farm der Diözese Meki nach den Prinzipien der Permakultur an einem Selbstversorgerhof mit Zusatzeinkommen gearbeitet – ganzheitlich – von Wasser (Tiefbrunnen mit Solarpumpe), über Bodenkultur, Kompost, Aufforstung, den essbaren Garten bis zur Lebensmittelverarbeitung. Hier dürfen alle Mitwirkenden aus Fehlern lernen. Das gewonnene Know-how wird in den verschiedensten Projekten an die Bevölkerung in den Gemeinden weitergegeben wie auch die gesunden Lebensmittel via Ausgabestelle/Hofladen. Die indischen Schwestern der Diözese kümmern sich um die Kindergärtler und Schüler, die spanische Schwester Maria und ihr Team bilden Lehrlinge in den verschiedensten Berufen aus und ziehen zahlreiche Projekte für Frauen und Mädchen, so auch das Milchziegenprojekt: Kulturell halten die Menschen so viele Fleischziegen wie möglich, was als Statussymbol für Wohlstand gilt. Allerdings werden dadurch Weideflächen überbeansprucht, das ohnehin versteppte Land komplett kahlgefressen und die Tiere werden dennoch nicht ausreichend genährt. Ab sofort erhalten Frauen und Mädchen Kurse in Milchziegenzucht, Fütterung, Melken und Milchverarbeitung und werden so zu Experten für gesunde Milchproduktion geschult. Das Projekt wurde gemeinsam mit den Frauen entwickelt und wird deshalb gut angenommen und auch weitervermittelt. Es verbessert die Ernährungssituation der Familien, besonders für die Babys, deren Überlebenschance mit gesunder Ziegenmilch erheblich steigt. Im Frauen-Ausbildungszentrum „Kidist Mariam Center“ wird in einem weiteren Schritt Milch und Ziegenkäse verkauft, was den Frauen ein Zusatzeinkommen sichert. Auch das „Eselprojekt“ stärkt Frauen und Mädchen sehr und reduziert ihre Arbeitslast. „Neben den Eseln und den Karren werden auch Ziegen, Schafe und Obstbäume an die Frauen ausgegeben“, informiert der Bildungsbeauftragte der Caritas Auslandshilfe Michael Zündel. In den 28 Savings and Internal Lending Communities (SILC) werden die Frauen einerseits zum Sparen angeregt, um auf der anderen Seite Mikro-Kredite zu erhalten, die sie in Schulmaterialien ihrer Kinder sowie in den Kauf weiterer Tiere und Pflanzen für ihren kleinen Hof investieren. Sie werden zudem in Aufforstung, Kompostierung, Wassersparmaßnahmen, Permakultur und im Aufbau eigener kleiner Betriebe geschult. Junge Männer lernen Eselkarren herzustellen und finden so Arbeitsplätze.