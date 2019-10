Thiem fixierte Peking-Viertelfinale gegen Murray

Dominic Thiem hat sich beim Tennis-Hartplatzturnier in Peking durch einen glatten Sieg gegen den chinesischen Qualifikanten Zhang Zhizhen ein Viertelfinale mit Andy Murray am Freitag gesichert. Der Niederösterreicher besiegte Wildcard-Spieler Zhang am Mittwoch 6:3,6:3. Der nach einer Hüftoperation um die Rückkehr zur Spitze kämpfende Murray gewann das britischen Duell mit Cameron Norrie.

Thiem hatte gegen den Weltranglisten-213. Zhang nur jeweils zu Beginn der beiden Sätze etwas härter zu kämpfen. Der erste war nach Breaks zum 4:3 und 6:3 dann aber doch noch rasch klar für den haushohen Favoriten entschieden. Im zweiten nahm die Nummer 5 der Welt dem 1,93 m großen Chinesen den Aufschlag im achten Game ab, auch diesmal nutzte er seine erste Breakchance, womit das Match gelaufen war.

In Runde eins hatte Thiem den Franzosen Richard Gasquet ebenfalls klar geschlagen, davor war er in Peking zweimal in Runde eins gescheitert. Nun bekommt er es zum vierten Mal in seiner Laufbahn mit Murray zu tun. Thiems Bilanz gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten ist mit 1:2 negativ. Das jüngste Aufeinandertreffen datiert aus dem Jahr 2017, damals setzte sich der Niederösterreicher nach zwei Hartplatzniederlagen 2014 und 2015 auf Sand in Barcelona im Halbfinale in drei Sätzen durch.

Diesmal ist Thiem gegen den derzeit noch jenseits der Top 500 liegenden Murray freilich Favorit. Murray scheint nach langer Hüftverletzungspause aber auf einem guten Weg zu sein. Der 32-Jährige bezwang nach seinem Auftaktsieg Matteo Berettini den 24-jährigen Norrie 7:6(6),6:7(4),6:1: "Das war ein wichtiger Schritt für mich", so Murray, der nach seinem fast dreistündigen Match aber auch ziemlich erschöpft war. "Ich bin wirklich müde. Ich bin froh, dass ich einen Tag Pause zur Erholung habe", meinte Murray bei der Pressekonferenz eineinhalb Stunden nach seiner Partie.

Der Sieger des Duells Thiem gegen Murray trifft im Semifinale der mit 3,7 Millionen US-Dollar dotierten China Open entweder auf Karen Chatschanow (RUS-4) oder Fabio Fognini (ITA-6).