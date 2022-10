Thiem zieht souverän ins Achtelfinale von Gijon ein

Dominic Thiem hat die erste Hürde beim ATP-250-Turnier in Gijon im Expresstempo gemeistert. Der 29-jährige Niederösterreicher, der in Spanien dank seines geschützten Rankings im Bewerb steht, fertigte am Montag einen seiner Lieblings-Gegner, den Portugiesen Joao Sousa, nach nur 61 Minuten mit 6:2,6:0 ab. Thiem trifft nun nicht vor Mittwoch entweder auf den als Nummer 8 gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas oder den US-Amerikaner Marcos Giron.

Thiem hatte bei seinem ersten Auftritt seit dem Zweitrunden-Aus gegen Marin Cilic nach guter Leistung in Tel Aviv vor nicht ganz zwei Wochen von Beginn an den Ball gut auf dem Schläger. Gegen Sousa, der im Ranking noch 101 Plätze vor Thiem an 64. Stelle liegt, gelang ihm gleich ein Break zum 2:1 sowie ein zweites zum 5:2. Der Ex-US-Open-Sieger nutzte im Anschluss die erste Chance zum Satzgewinn.

Auch im zweiten Durchgang ließ der Schützling von Nicolas Massu, der im gelben T-Shirt und gelben Schuhen antrat, nichts anbrennen. Gleich zum Auftakt gelang ihm gegen den 33-Jährigen das nächste Break. Thiem war nicht mehr zu stoppen, er gab überhaupt kein Game im zweiten Satz ab.

Thiem stellte damit gegen Sousa im Head-to-Head schon auf 6:1. Sein nächstes Match spielt der vierfache Major-Finalist nicht vor Mittwoch, da sein nächster Gegner erst am Dienstag ermittelt wird.