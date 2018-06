Thiem über Halbfinal-Gegner: "Spielt unmenschlich zur Zeit"

Nach einem weiteren 70-minütigen Training, diesmal direkt auf der Roland-Garros-Anlage, stand Dominic Thiem am Mittwoch der kleinen österreichischen Medienschar Rede und Antwort. Der 24-jährige Niederösterreicher wirkte dabei wie immer in diesen Tagen locker und entspannt. Keine Spur von Star-Allüren oder einer besonderen Anspannung, die ihn wortkarg machen würde.

Dominic Thiem: “Ich habe es schon realisiert, aber es geht weiter. Ich habe 2016 und 2017 die letzten zwei Halbfinali verloren und das will ich unbedingt vermeiden. Ich will dieses Jahr den weiteren Schritt ins Finale machen. Deshalb ist es richtig schön, was bis jetzt passiert ist, aber trotzdem bin ich in den letzten zwei Jahren vor dem Halbfinale ein bisschen eingegangen und genau das will und werde ich vermeiden.”