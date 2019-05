Thiem nach Aufgabe des Gegners im Madrid-Achtelfinale

Tennis-Star Dominic Thiem hat beim Masters-1000-Turnier in Madrid sein erstes Match gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Der Österreicher stieg Dienstagabend nach Aufgabe des 2,11 m großen US-Qualifikanten Reilly Opelka nach 1:37 Stunden mit 6:7(2),6:3,1:0 auf. Im Achtelfinale trifft der als Nummer 5 gesetzte Thiem am Donnerstag auf den Sieger aus John Milman (AUS) gegen Fabio Fognini (ITA).

Der Österreicher, der in den vergangenen zwei Jahren in Madrid jeweils das Endspiel erreicht hatte und in Runde eins ein Freilos gehabt hatte, musste gegen den aufschlagstarken Riesen aus Florida aber zunächst mächtig dagegen halten. Denn der 21-jährige Opelka, der “längste” Spieler auf der Tour, hat sich nicht nur dank seines Aufschlags auf Platz 58 der Weltrangliste gespielt. Dennoch war das Service klar seine stärkste Waffe, serviert Opelka doch mit im Schnitt 175 km/h seinen zweiten Aufschlag so schnell wie Thiem im Schnitt seinen ersten.