Thiem mit starker Vorstellung in zweite US-Open-Runde

Dominic Thiem ist am Montagabend (Ortszeit) mit einem souveränen Drei-Satz-Sieg in die zweite Runde der US Open in New York eingezogen. Der als Nummer 9 gesetzte Niederösterreicher zeigte im ersten Aufeinandertreffen mit dem Bosnier Mirza Basic eine eindrucksvolle Leistung und zog den Gegner in exakt 90 Minuten mit 6:3,6:1,6:4 ab.

Thiem trifft nun am Mittwoch in der zweiten Runde auf den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP-31.). Letzterer hatte sich gegen Denis Istomin (UZB) ebenfalls in drei Sets durchgesetzt. Thiem führt im Head-to-Head mit Johnson 2:1.