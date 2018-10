Thiems Traum vom ersten Wien-Titel vorerst geplatzt

Es war alles angerichtet für den ersten Einzug eines Österreichers ins Wien-Halbfinale seit acht Jahren. Doch Dominic Thiem hat am Nationalfeiertag vor ausverkaufter Stadthalle nicht seinen besten Tag erwischt, allerdings einen sehr starken Kei Nishikori als Gegner gehabt. Nach nur 68 Minuten musste sich der erstmals beim Erste Bank Open topgesetzte Thiem glatt mit 3:6,1:6 geschlagen geben.

“Ich wäre fast zurückgekommen im ersten Satz, was das Match vielleicht ein bisserl geändert hätte. Aber nichtsdestotrotz, er war eigentlich über das ganze Match hinweg der bessere Spieler und das muss ich heute akzeptieren”, meinte Thiem in einer ersten Reaktion im ORF. Seine eigene Leistung sei nicht gut genug gewesen. “Natürlich habe ich mir heute einen schlechten Tag ausgesucht, um so schlecht zu spielen. Vor allem gegen Nishikori, der gut gespielt hat heute. Deswegen war es dann im Endeffekt so glatt.”