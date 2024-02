Thiem im Ranking nur noch drittbester Österreicher

ÖTV-Star Dominic Thiem scheint in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste der Tennis-Männer wie erwartet nur noch als drittbester Österreicher auf. Der zuletzt im Davis Cup engagierte Niederösterreicher behielt Platz 90, wurde aber von Jurij Rodionov überholt. Der Sieger des Challengers in Koblenz hat mit Rang 89 ein Karriere-Hoch erreicht. Bester Österreicher ist Sebastian Ofner, der um zwei Positionen nach oben kletterte und 38. ist.

Bei den Frauen gibt es derzeit keine ÖTV-Spielerin in den Top 100, am besten ist die rekonvaleszente Julia Grabher auf 102 platziert. Die Rankings werden weiterhin angeführt von der Polin Iga Swiatek und dem Serben Novak Djokovic. Die lettische Linz-Siegerin Jelena Ostapenko verbesserte sich um einen Rang auf Position elf.