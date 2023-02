Thiem erhält Wildcard für Buenos Aires

Dominic Thiem hat für sein Comeback beim Sandplatz-ATP-Turnier in Buenos Aires eine Wildcard erhalten. Der 29-jährige US-Open-Sieger von 2020 hat das ATP-250-Turnier 2016 und 2018 schon gewonnen und wurde bei seinem dritten Antreten vor vier Jahren erst im Halbfinale gestoppt. Thiem ist bereits am vergangenen Mittwoch nach Argentinien gereist und spielt danach auch in Rio de Janeiro und Santiago de Chile (alle seine Matches werden live von Sky übertragen).

Bisher noch nicht bekannt ist, ob Thiem auch für das Masters-1000-Turnier in Indian Wells (ab 9.3.), das er 2019 mit einem Finalsieg über Roger Federer gewonnen hat, eine angesuchte Wildcard erhält. Wenn nicht, will er dort Qualifikation spielen.

Thiem hat sich ja kürzlich von seinem Management, der Kosmos Investmentgruppe samt Manager Galo Blanco getrennt, und seinen Bruder Moritz stattdessen für die Position vorgesehen. Nun hat er laut "Kronenzeitung" weitere Umstellungen in seinem Umfeld vorgenommen: er arbeitet nun statt mit Jez Green wieder vermehrt mit dem auch schon früher engagierten Duglas Cordero an seiner Fitness. Auch Leistungsdiagnostiker Michael Reinprecht soll nun auch während der Saison mehr Input geben. Physio Carlos Costa ist nicht mehr im Thiem-Team. Schließlich soll ein neuer Touringcoach in Ergänzung zu Hauptcoach Nicolas Massu eingesetzt werden, da steht Thomas Strengberger ante portas. Der 47-jährige Ex-Tennisprofi hatte Thiem schon mehrfach begleitet.