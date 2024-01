Thiem bei Exhibition in Melbourne mit einem Sieg

Dominic Thiem hat sich beim Schauturnier "Kooyong Classic", das wie die am Sonntag beginnenden Australian Open in Melbourne stattfindet, noch einen Sieg für das Selbstvertrauen geholt. Der 30-jährige Niederösterreicher hatte am Vortag gegen Altstar Andy Murray 4:6,2:6 verloren. Im zweiten Spiel gegen den für Matteo Berrettini eingesprungenen Argentinier Francisco Cerundolo setzte sich Thiem glatt mit 6:3,6:3 durch.

Auch wenn der sportliche Wert einer Exhibition nicht allzu hoch ist: Cerundolo ist immerhin Nummer 22 im ATP-Ranking. Richtig ernst wird es für Thiem am Montag oder Dienstag, da trifft der Lichtenwörther auf der 23-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime. Das bisher einzige Duell hat Thiem 2020 auf dem Weg zum US-Open-Titel im Achtelfinale in drei Sätzen gewonnen.