Thiem beginnt bei Generali Pro Series am 25. Mai

Dominic Thiem wird beim mit 151.750 Euro dotierten Einladungsturnier Generali Austrian Pro Series am 25. Mai das rot-weiß-rote Event eröffnen. Um Punkt 12.00 Uhr trifft Österreichs Tennis-Star, die aktuelle Nummer 3 im ATP-Ranking, auf David Pichler (ATP-479.). Thiem spielt auch an den darauffolgenden drei Tagen im Bundesleistungszentrum Südstadt Gruppenmatches.

Thiem trifft in der Gruppe A am Dienstag (nicht vor 16.00 Uhr) auf Lucas Miedler, am Mittwoch (n.v. 16.00) auf Sandro Kopp und bestreitet am Donnerstag ein Platzierungsspiel. Sämtliche Thiem-Matches werden live auf ServusTV übertragen. Insgesamt treten bei dem Turnier 16 Herren und acht Damen aus Österreich an.