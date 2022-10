Thiem am Montag zum Gijon-Auftakt gegen Joao Sousa

Thiem (hier mit seinem Wachs-Pendant) in Gijon am Start

Für Dominic Thiem geht die Jagd auf eine Rückkehr in die Top 100 in Gijon weiter. Der Weltranglisten-162. trifft am Montag (nicht vor 17.30 Uhr, live Sky) zum Auftakt des ATP-250-Turniers in Gijon auf den Portugiesen Joao Sousa. Dieser liegt exakt 100 Plätze vor Thiem, hatte gegen den US-Open-Sieger von 2020 in bisher sieben Duellen wenig Grund zur Freude. Thiem führt im Head-to-Head mit 6:1, zuletzt standen sich die beiden allerdings vor mehr als sechs Jahren gegenüber.

Im Falle eines Sieges trifft Thiem, der kürzlich in Wien mit der Enthüllung einer Wachsfigur bei Madame Tussauds geehrt wurde, entweder auf Marcos Giron (USA) oder Albert Ramos-Vinolas (ESP). Bei dem mit 612.000 Euro dotierten Hartplatz-Event in Spanien ist Andrej Rublew (RUS) topgesetzt, Pablo Carreno Busta (ESP) ist Nummer zwei. Thiem befindet sich in der Rasterhälfte von Rublew.