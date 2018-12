Thielemann vor Neujahrs-Debüt: "Man braucht viel Geschmack"

Christian Thielemann wird am 1. Jänner 2019 zum ersten Mal das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker leiten. Für den deutschen Dirigenten, den man vor allem mit Wagner, Strauss und Beethoven assoziiert, ist das aber weniger Feuertaufe, als man vielleicht denken mag. Diese Musik, sagt er im Gespräch, "tut allen gut".

APA: Als Dirigent denkt man bei Ihnen zunächst an Wagner – an das große, schwere Repertoire. Welche Beziehung haben Sie zur “leichten” Musik der Strauß-Dynastie?

Christian Thielemann: Man hat völlig vergessen, dass ich in meiner frühen Kapellmeisterzeit und auch jetzt in Dresden eine Menge Operette und Spieloper dirigiert habe – das ist dann durch Wagner irgendwie überlagert worden. In Dresden machen wir dieses Repertoire regelmäßig: Die “Witwe”, die “Csardasfürstin”, nächstes Jahr “Land des Lächelns”. Ich habe eine fantastische Beziehung dazu – das ist ja auch das Repertoire, in dem man anfängt. Auch als Orchestermusiker, wenn man vielleicht in einer Kurkapelle aushilft. Und mit dieser Musik in Berührung zu kommen – das tut allen gut.