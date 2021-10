Thielemann eröffnete Osterfestspiele im Herbst mit Requiem

Nachdem die Pandemie den Salzburger Osterfestspielen gleich zwei Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, melden sich diese mit einem Ausnahmeprogramm erstmals im Herbst zurück. Zum Auftakt feierte man die Rückkehr des Festivals mit Mozarts Requiem und einem starbesetzten Solistenquartett im Großen Festspielhaus.

Wie viele andere Festivals auch, mussten die Osterfestspiele in diesem Frühjahr ersatzlos absagen. Doch ganz geschlagen geben wollte man sich der Pandemie nicht, und so entstand die Idee einer verschobenen, wenn auch kleineren Ausgabe der Osterfestspiele vor Allerheiligen. Vier Konzerte in vier Tagen sind es nun geworden, drei davon unter der Leitung von Christian Thielemann, der im kommenden Jahr zum letzten Mal als Künstlerischer Leiter der Osterfestspiele auftreten wird.

So begannen am Freitagabend also die "Osterfestspiele im Herbst", in reduzierter Form und unter bereits von den Sommerfestspielen bekannten Sicherheitsmaßnahmen. Mit Mozarts knapp einstündigem Requiem wählte man einen sanften Einstieg, den Christian Thielemann auch genau so dirigierte. Auf Samtpfoten ließ er die Sächsische Staatskapelle Dresden im Introitus an das Publikum heranschleichen und im Kyrie die Streicher unter dem Chor tänzeln. Nur nicht zu viel Pathos für das ohnehin schon mystisch aufgeladene Werk, an dem Mozart wortwörtlich verstarb. Tatsächlich stammen im Lacrimosa, dem berühmtesten Teil des Requiems, nur ganze acht Takte aus der Feder des Komponisten. Mozarts Witwe ließ das Werk bekanntlich von Franz Xaver Süßmayr, einem Freund und Schüler Mozarts fertigstellen.