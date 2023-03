Thermische Sanierung: Förderbudget weit nicht ausgeschöpft

Die staatliche Förderung der thermischen Sanierung von Wohnraum wird nur sehr zaghaft genutzt, berichtet der Marktforscher Branchenradar.com. Demnach wurden 2022 für 11.556 Einfamilienhäuser (0,6 Prozent vom Gebäudebestand), 455 Objektwohngebäude (0,2 Prozent vom Gebäudebestand) und 864 Betriebsgebäude (0,3 Prozent vom Gebäudebestand) Förderanträge gestellt. Die Zielmarke der Bundesregierung liege in allen Gebäudetypen aber bei drei Prozent, so Branchenradar.

"Der Rückgang ließ sich zur Gänze in der Sanierung verorten. Im Vergleich zum Jahr davor wurden im Gebäudebestand um rund 82.000 Fensterflügel - minus 6,7 Prozent gegenüber Vorjahr - weniger erneuert. Fast das gesamte Volumen betraf den Wohnbau", rechnete Branchenradar heute in einer Aussendung vor. Auslöser der geringen Renovierungs-Aktivitäten seien die hohe Inflation, der Fachkräftemangel, lange Lieferzeiten und dass gleichzeitig einiges in die Gebäudetechnik investiert wurde - Stichwort neue Heizsysteme. "Deshalb wurde auch das Förderbudget für thermisch-energetische Sanierungsmaßnahmen bei weitem nicht ausgeschöpft", so die Einschätzung der Marktforscher.