Thermalbad Vöslau nach Brand in Außensauna gesperrt

Im Thermalbad Vöslau (Bezirk Baden) ist in der Nacht auf Sonntag aus vorerst unbekannter Ursache ein Brand in der Außensauna ausgebrochen. Die Feuerwehr stand stundenlang bei Löscharbeiten im Einsatz. Die Außensauna wurde zerstört, teilte das Thermalbad in Bad Vöslau einer Aussendung mit. Verletzt wurde niemand. Der Saunabetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Ab Dienstag soll er in eingeschränkter Form ohne Außenbereich wieder aufgenommen werden.

Der Alarm wurde in den frühen Morgenstunden ausgelöst. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Bauart einer solchen Sauna äußerst schwierig, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Auch massive Rauchentwicklung und die örtlichen Gegebenheiten erschwerten demnach das Vorgehen, weil das Brandobjekt an eine meterhohe Außenwand des Grundstücks angebaut ist und sich ein Schwimmbecken direkt daneben befindet. Mehr als 50 Mitglieder von drei Feuerwehren standen im Einsatz.

Um besser zu den Brandherden vordringen zu können, wurden mit Motorkettensägen zusätzliche Öffnungen in die Außen-Holzwand geschnitten. Gegen 7.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. "Das Saunahäuschen im Außenbereich des Thermalbades ist vollständig ausgebrannt, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden und es kamen zum Glück keine Personen zu Schaden", berichtete Carina Hochebner, Leiterin Thermalbad Vöslau.