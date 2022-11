Therapeut soll 31.000 Euro eingesteckt haben - Freispruch

Kein Betrug, keine Veruntreuung, IfS bekommt vorläufig nichts zurück, Urteil nicht rechtskräftig.

Am Landesgericht Feldkirch musste sich ein ehemaliger Therapeut und Berater wegen Veruntreuung und Betruges verantworten. In Summe ging es um einen angeklagten Schaden von 31.500 Euro. Doch nach viertägigem Verfahren zeichnete sich nun ein Freispruch ab. Dem Mann, der sich beim IfS rund vier Jahrzehnte um Probleme von Klienten kümmerte, wurde vorgeworfen, bewusst Abrechnungen unscharf gezogen zu haben und sich unrechtmäßigerweise Gelder als Selbständiger zugeeignet zu haben. Verteidigerin Olivia Lerch, die für ihren Mandanten einen Freispruch erkämpfen konnte, betonte immer wieder, dass der Therapeut zwar in Sachen Buchhaltung schlampig und nachlässig gewesen sei, jedoch nie einen Schädigungs- oder Bereicherungsvorsatz gehabt habe.

Guter Therapeut

Die Zeugen bestätigten allesamt, dass der Angeklagte stets ein guter Therapeut gewesen sei. Was die klare Trennung von „Selbständigkeit“ und „Angestelltsein“ betrifft, räumte der Mann selbst ein, nachlässig gehandelt zu haben. Zum Teil konnten Klienten auch nicht lange warten, die Situation drohte zu eskalieren, in solchen Fällen bot der Angeklagte vor allem seine Dienste als Selbständiger an, so Lerch. Teils sind unklare Abrechnungen auch verjährt. Der Freispruch ist noch nicht rechtskräftig.