Themenführungen: „Die Frauen von Ems“ machen den Auftakt

Heute am Donnerstag, dem 11. Mai 2023, um 17 Uhr startet Hohenems mit einem neuen Format an Führungen, welches noch tiefere Einblicke in ausgewählte Schwerpunktthemen der Stadtgeschichte gibt.

Die Themenführungen sind ein interessantes Angebot an alle Emser, die weniger bekannte Seiten ihrer Stadt entdecken möchten.

Das Thema dieser Woche beleuchtet Hohenems aus weiblicher Perspektive, in Geschichte und Gegenwart. Von mächtigen Männern sind die Geschichtsbücher voll, insbesondere im Land der „Herren von Ems“, doch wo bleibt „sie“ in den Annalen? Eine Einladung zu einem Spaziergang zu Frauenpower und weiblichen Lebenswelten. Künstlerinnen und Literatinnen, Wirtinnen und Hausiererinnen, Hexen und Handwerkerfrauen, Adelige und Fabrikantengattinnen, mutige Unternehmerinnen heute.

Wo noch 1677 eine gewisse Barbara Wötzlin als Gespielin des Teufels der Hexerei bezichtigt und angeklagt, enthauptet und schließlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, eroberten sich Frauen im Laufe der Zeit ihren Platz in der Männerwelt und leisteten dabei Unglaubliches. Alleinerziehend meisterte beispielsweise die Hausiererin Mina Weil den harten Alltag. Und legendär sind bis heute die Wirtinnen der jüdischen Familie Landauer, die ihren Gasthof „Zur Frohen Aussicht“ für Generationen zu einem Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens machten.

Vor ein paar Jahren haben sich die „emsbachinnen“ formiert, ein Kreis von Frauen mit dem erklärten Ziel, das weibliche Wirken in der Stadt sichtbar zu machen. Ebenso bereichern heute zahlreiche mutige Unternehmerinnen mit ihren Geschäften und Boutiquen das Zentrum. Diesen Geschichten aus Historie und Gegenwart will diese den „Frauen von Ems“ gewidmete Themenführung nachspüren.

Alle Themenführungen auf einen Blick (donnerstags, 17 Uhr):

• 11.5.2023 – Die Frauen von Ems

• 25.5.2023 – Die zweifache Hohenemser Renaissance

• 15.6.2023 – Von Brunnen und anderen Wassern

• 14.9.2023 – Hohenemser Musikgeschichte

• 28.9.2023 – Erlesenes Hohenems

• 5.10.2023 – Hohenemser Bürgertum der Gründerzeit 1900

• 7.12.2023 – Weihnachtsbräuche in Hohenems

• Anmeldung & Tickets:

• Online unter www.hohenems.travel oder direkt beim Stadtmarketing Hohenems, Marktstraße 2, Tel. 05576/7101-2000 oder E-Mail stadtmarketing@hohenems.at

• Treffpunkt: Stadtmarketing Hohenems, Marktstraße 2

• Dauer: ca. 90 Minuten