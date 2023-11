Themenführung: Weihnachtsbräuche in Hohenems

Bei dieser Familienführung spazieren Sie am Donnerstag, dem 7. Dezember 2023, um 16 Uhr durch das weihnachtlich geschmückte Hohenems und erfahren spannende Details rund um Weihnachtsbräuche und Traditionen.

Seit wann gibt es bei uns den Weihnachtsbaum – und wer hatte den ersten Weihnachtsbaum in Hohenems? Was hat es mit dem Adventkranz auf sich? Und haben Sie sich schon mal gefragt, was Advent überhaupt bedeutet? Gibt es Parallelen zum jüdischen Chanukka-Fest? Diesen Fragen wird nachgegangen und die Kinder können das beliebte „Dreidel-Spiel“ ausprobieren.