Themenführung: Von Brunnen und anderen Wassern

Am kommenden Donnerstag, dem 15. Juni 2023, um 17 Uhr findet bereits die nächste spannende Themenführung über Hohenems statt. „AustriaGuide“ Sylvia Wolf-Hämmerle bringt den Besuchern die spannenden Sagen und Wunder der Hohenemser Brunnen näher.

Der wohl bekannteste Brunnen in Hohenems ist der Nibelungenbrunnen am Schlossplatz. Er verweist darauf, dass im 18. Jahrhundert in der Bibliotheca Emsiana im Palast zwei bedeutende mittelalterliche Handschriften des Nibelungenliedes gefunden wurden. Das Mosaik im Brunnen zeigt Schlüsselszenen aus dem Heldenepos, in welchem Sagen und historische Ereignisse verwoben wurden. Macht, Liebe und Reichtum sind die Themen, um die sich schon damals die spannendsten Geschichten rankten.