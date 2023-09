Themenführung: Hohenemser Musikgeschichten

Nach einer kurzen Sommerpause gibt es am Donnerstag, dem 14. September 2023, um 17 Uhr wieder eine neue Themenführung.

„Austria Guide“ Hartwig Wolf begibt sich mit Ihnen auf musikalische Spurensuche in Hohenems und taucht so in einen besonders ergiebigen Erzählstrang der Hohenemser Stadtgeschichte ein.