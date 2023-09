Themenführung: Hohenemser Bürgertum der Gründerzeit 1900

Markieren Sie sich im Kalender der nächsten Woche den Donnerstag farbig, denn es findet wieder eine Themenführung statt, welche die häufig stark unterschätzte bürgerliche Geschichte von Hohenems beleuchtet!

Am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, um 17 Uhr erfahren Sie von „Austria Guide“ Karl Dörler spannende Einblicke in die etwas unbekannteren Seiten unserer Stadt.

Die kaiserlichen Beamten lebten in Bregenz und Feldkirch. Dennoch war das Bürgertum in Hohenems am Ende der Monarchie bunter und vielschichtiger. Ein Spaziergang durch die Stadt zeigt alte Bürgerhäuser mit ungewöhnlichen Baugeschichten und -stilen. Die Geschichten der Menschen, die hier wohnten, zeigen unternehmerische Erfolge und Freuden, Misserfolge und Leid.