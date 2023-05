Themenführung: Die zweifache Hohenemser Renaissance

Heute am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, um 17 Uhr findet Teil zwei der spannenden Themenführungsreihe über Hohenems statt.

„Austria Guide“ Karl Dörler nimmt Sie mit auf die Spuren der Renaissance und erklärt, warum die Epoche an keinem anderen Ort Vorarlbergs so deutlich sichtbar ist wie in Hohenems.