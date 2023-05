Themenführung: Die zweifache Hohenemser Renaissance

Am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, um 17 Uhr findet Teil zwei der spannenden Themenführungsreihe über Hohenems statt. „Austria Guide“ Karl Dörler nimmt Sie mit auf die Spuren der Renaissance und erklärt, warum die Epoche an keinem anderen Ort Vorarlbergs so deutlich sichtbar ist wie in Hohenems.

Die durch die Reformationszeit aufstrebenden geistlichen und weltlichen Herrscher wurden durch geschickte Macht- und Familienpolitik zu Reichsgrafen und brachten gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen ins Bauerndorf. Der italienische Stararchitekt Martino Longhi gestaltete repräsentative Residenzanlagen, die Reichsgrafen mussten ihre neue Bedeutung zeigen. Der Palast beherrscht noch heute das Stadtbild, zahlreiche weitere Spuren springen hingegen weniger ins Auge – das wird sich für die Besucher dieser Themenführung jedoch ändern. Die ersten Emser Reichsgrafen brachten Hohenems eine kulturelle und wirtschaftliche Renaissance inmitten eines spannenden politischen und gesellschaftlichen Umfelds. Das kostete Geld, viel Geld. Freibriefe für christliche Handwerker und jüdische Händler sollten einen attraktiven Marktflecken aus Hohenems machen und neue Einnahmen bringen.

Eine weitere „Renaissance“ erleben wir in den letzten Jahren – die erfolgreiche Neubelebung der Altstadt, wo gediegene Restaurierung sich mit neuen Geschäften und Wohnraum und neuem Lebensgefühl verbinden. Doch alles hing an seidenen Fäden …

Anmeldung & Tickets: