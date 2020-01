Thema Mitarbeiter bleibt die zentrale Herausforderung

Weiterentwicklung der Tourismusstrategie braucht es konkrete Maßnahmen.

„Wir werden die Projekte und Prozesse der Tourismusstrategie über 2020 fortführen. Dringend notwendig werden stimmige und passende Strukturen sowie Ressourcen sein. Davon hängt die Fortführung der Strategie in Zukunft ab. Das Thema Nachhaltigkeit braucht ebenfalls noch mehr Engagement. Zudem werden wir den Bereich Digitalisierung als einen weiteren Schwerpunkt definieren“ erklärt Tourismus-Spartenobmann Elmar ­Herburger. Das Thema Fachkräfte der Zukunft ist auf Schiene. Von der Qualität des touristischen Arbeitsplatzes bis zur Akquisition, Kommunikation oder auch Bewerbung auf europäischer Ebene wurden konkrete Projekte erfolgreich gestartet. Bezüglich der GASCHT gibt es schon ganz neue Ideen zur Erweiterung des Portfolios. Herburger: „Wir arbeiten konkret an Sonderangeboten, einer GASCHT-Hochschule sowie Lösungen in der Erwachsenenbildung.“