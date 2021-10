Thema „Frauen und Geldanlage“

Geringeres Einkommen, schlechtere Versorgung im Alter und größere Abhängigkeit von anderen sind auch in Vorarlberg Teil weiblicher Finanzrealität.

Die Rahmenbedingungen

„Die finanziellen Rahmenbedingungen sind für viele Frauen herausfordernd. Aus unserer Sicht sollten Frauen gerade deshalb frühzeitig Verantwortung für das eigene Finanzleben übernehmen, ausreichend Finanzwissen aufbauen, um eigenständige Entscheidungen treffen und zielgerichtet Vermögen aufbauen zu können“, empfiehlt Sparkassen-Filialleiterin Susanna Süß. 80 Prozent der Vorarlbergerinnen, so eine Umfrage von Erste Bank und Sparkassen, ­legen sehr großen Wert auf Unabhängigkeit, wenn es ums Geld geht. Bei der Wahl der Anlageformen führt das Sparbuch immer noch die Hitliste an. „Bestehen freie Mittel, könnten Wertpapiere gute Dienste leisten, um in Zeiten des Niedrigzinsniveaus Vermögen aufzubauen. Um unvorhersehbare Ausgaben des Alltags bestreiten zu können, eignen sich natürlich nach wie vor etwa drei Monatsgehälter am Sparbuch“, betont die Finanzexpertin. Hätten die Vorarlbergerinnen mehr Wissen und Erfahrung, so würden sie – laut Studie – jedenfalls häufiger Wertpapiere in Betracht ziehen. Für die Investition in Wertpapiere ist allerdings eine gewisse Risikobereitschaft notwendig, die den Vorarlbergerinnen weniger zu liegen scheint. So bezeichnen sich nur acht Prozent der weiblichen Befragten als risiko­bereit (Männer: 19 Prozent). „Aus unserer Beratungspraxis wissen wir, dass sich Frauen in Geldangelegenheiten weniger zutrauen und ihr eigenes Wissen unterschätzen. Dabei zeigt sich immer wieder, dass auch sie ein gutes Händchen haben – gerade weil sie Risiken kalkuliert eingehen“, betont Süß.