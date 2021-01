Theaterverlage in der Coronakrise schwer angeschlagen

Die Theater bleiben weiter geschlossen. Und wenn sie wieder aufsperren dürfen, dann wohl mit eingeschränkter Platzkapazität. Die Bühnenverlage, die über Tantiemen an jeder verkauften Eintrittskarte verdienen, trifft beides. Das Wasser stehe den Verlagen längst bis zum Hals, versichert Maria Teuchmann, geschäftsführende Gesellschafterin des Thomas Sessler Verlags, im Gespräch mit der APA und wählt einen an sich branchenüblichen Begriff für die Situation: "Es ist ein Drama!"

Der Sessler Verlag, heimischer Branchenführer mit einer bis 1911 zurückgehenden Vorgeschichte, macht einen guten Teil seiner Geschäfte mit deutschen Theatern. Beinahe wäre einem das beim Aufsetzen der Hilfsprogramme auf den Kopf gefallen, schildert Teuchmann: Zum Beantragen des Umsatzersatzes hätte man ursprünglich 80 Prozent des Umsatzes in Österreich machen müssen, nun sind es nach Interventionen wenigstens nur 50 Prozent. "Da werden von Branchenfremden irgendwelche Regeln aufgestellt, die in der Praxis nicht überprüft werden." Doch noch immer sei vieles offen: "Erst Ende Jänner können wir endlich Umsatzersatz für vergangenen November beantragen. Bis heute wissen wir nicht, wie hoch die Quote sein wird."