Theatermuseum bietet Hofmannsthal eine Bühne

Er gehört zwar zur illustren Riege der heurigen Jahresjubilare, dennoch steht der 150. Geburtstag des Autors Hugo von Hofmannsthal am 1. Februar ein wenig im Schatten anderer Prominenter. Dagegen an arbeitet man im Wiener Theatermuseum, wo man das 1929 verstorbene Geburtstagskind mit der Ausstellung "Staging Hofmannsthal" vor den Vorhang holt.

In der Schau werden Besucher durch die Idee verschiedener Hofmannsthal-Räume geführt, wobei sich das Gebotene in einen Prolog und drei Akte gliedert. Zentrale Ankerpunkte sind dabei die "Elektra" und "Der Rosenkavalier" sowie dessen Verfilmung durch Robert Wiene 1926 - also jene epochalen Werke, die Hofmannsthal als Librettist mit Richard Strauss gemeinsam verantwortete. Vom heute nur mehr unvollständig erhaltenen "Rosenkavalier"-Film sind etwa Ausschnitte zu sehen.