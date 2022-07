Theatermalerei im Landschaftsbild

In luftiger Höhe erschufen Kascheur(innen) eine japanische Berglandschaft. Noch nie waren die Mal-arbeiten für ein Bühnenbild so herausfordernd.

Großflächiges Bühnenbild

Drei Wochen lang arbeiten Frank Schulzes Firma La Mimesi und das Kaschurteam der Bregenzer Festspiele an der Verwirklichung des Landschaftsbildes. „Seit Tosca hatten wir kein Bühnenbild mehr mit so viel klassischer Theatermalerei“, erzählt Ausstattungsleiterin Susanna Boehm. Als Vorlage diente dem fünfköpfigen Team eine Zeichnung von Bühnenbildner Michael Levine, die an traditionelle asiatische Landschaftsdarstellungen erinnert. Auf das Bühnenmaß übersetzt wurde der Entwurf auf den 117 vorgefertigten Bühnenelementen, erklärt Boehm.

Malen nach Michael Levines Vorlage

Begonnen wurde die Arbeit am großen Landschaftsbild nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem Klebeband. „Wir haben die Silhouetten der Berge mit dem Klebeband quasi vorgemalt, der Assistent von Michael Levine hat uns von der Tribüne aus über Funk angeleitet“, beschreibt Robert Grammel, seit 2013 Kascheur für die Bregenzer Festspiele. Während zwei Kascheurinnen am Boden die Landschaft gestalteten, arbeiteten Robert Grammel und sein Kollege Matthias Trostberger in luftiger Höhe. Bis zu 23 Meter hinauf mussten sie, um die Berglandschaft zu erschaffen. Auf Schaukeln sitzend, trugen sie Schicht für Schicht auf. Herausfordernd war dabei v. a. die für „Madame Butterfly“ geforderte Maltechnik. Damit am Ende ein einheitliches Bild entstehen konnte, mussten alle Hand in Hand, jeweils an zwei Abschnitten der Kulisse, arbeiten, die immer wieder getauscht wurden.