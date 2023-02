Theatergeschichte-Schwerpunkt auf "Wien Geschichte Wiki"

Wiens Theatergeschichte ab März online und in kleiner Ausstellung

Das Stadt- und Landesarchiv widmet sich ab 1. März in einem Themenschwerpunkt der Theaterlandschaft Wiens von den Anfängen bis zur Gegenwart. Auf der historischen Online-Wissensplattform "Wien Geschichte Wiki" sind dafür spezielle Beiträge abrufbar, wobei auch Objekte aus dem Wien Museum und dem Theatermuseum eingearbeitet wurden, hieß es in einer Aussendung am Montag. Parallel dazu zeigt das Archiv im Foyer eine kleine, frei zugängliche Ausstellung aus den eigenen Beständen.

Der zeitliche Bogen des bis Ende Juni laufenden Schwerpunkts spannt sich unter dem Motto "Vorhang auf!" von den ersten Gauklern und Spielleuten im Mittelalter über die ersten eigenständigen Berufstheater höfischer und volkstümlicher Ausprägung und die Kulturprachtbauten am Ring - etwa die heutige Staatsoper und das Burgtheater - bis in die Gegenwart mit ihren rund 100 festen Spielorten, die neben Sprech- und Musiktheater auch die Gattungen Tanz und Performance abdecken. Diese Vielfalt der Einrichtungen, die sich von der City bis zu den äußeren Bezirken erstreckt, trage bis heute dazu bei, "die jahrhundertealte Theaterlandschaft Wiens lebendig zu erhalten", meinte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) in der Aussendung.

