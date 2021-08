Theaterfestival Hin & Weg setzt auf Mut und Vergänglichkeit

Das 4. Theaterfestival Hin & Weg vom 13. bis 22. August 2021 in Litschau steht heuer unter dem Motto "Mut und Vergänglichkeit". Festivalgründer und Intendant Zeno Stanek präsentiert über 100 Veranstaltungen an mehr als 30 Spielorten in der Stadtgemeinde und ihrer Umgebung: "Aus Vergänglichkeit entsteht Neues, ohne Vergänglichkeit wäre das Leben gar nicht möglich. Weg mit der Angst, genießt den Augenblick! Haben wir Mut zur Vergänglichkeit!"

Morgendliche Diskurse in der Teelöffel-Lounge, kuratiert von Katharina Stemberger, Gespräche von Ö1-Journalist Bernhard Fellinger mit hochkarätigen Gästen bei "Fellingers Früh.Stück" sowie die Feuergespräche am Ende des Tages zu den Themen "Theater und Kritik" sowie "Theater und Medien" ergänzen das Programm. Hauptspielorte sind das Herrenseetheater direkt am See und der BRAUHAUSstadl in Hörmanns. Als weitere Bühnen werden Räume aller Art adaptiert. Gespielt wird beispielsweise im Kulturbahnhof, im Gütermagazin am Bahnhof, im ehemaligen Supermarkt, in einer alten Bäckerei, in einer leer stehenden Industriehalle, in einem Schuppen, im alten Lichtspielhaus, aber auch Open Air in freier Natur.