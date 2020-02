Theater in der Josefstadt sucht Volksschüler für Aufführung

Für die Uraufführung von Peter Turrinis neuem Stück "Gemeinsam ist Alzheimer schöner" am 23. April wird ein männlicher Kinderdarsteller im Volksschulalter gesucht, der an der Seite von Maria Köstlinger und Johannes Krisch auf der Bühne stehen wird. Das Casting für die Sprechrolle findet am 20. Februar statt. Konkret sucht man nach einem Buben im Alter von sieben bis neun Jahren.

Thema des Stücks des österreichischen Dramatikers ist das Vergessen: Ein älteres Ehepaar (Köstlinger und Krisch) erinnert sich an vergangene, gemeinsame Zeiten, während die Krankheit Alzheimer die beiden dabei immer wieder einzuholen droht. Bewerbungen für das Casting werden bis zum 17. Februar entgegengenommen. Geprobt wird vom 2. März bis zur Premiere am 23. April, gespielt wird das Stück bis Ende Juni.

Casting am 20. Februar, 15 bis 19 Uhr. Bewerbungen an c.welzl@josefstadt.org. Infos zur Produktion: