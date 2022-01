Theater in der Josefstadt streicht wegen Corona Aufführungen

Der coronabedingte Absagereigen unter den Theaterhäusern geht weiter. Nachdem die Staatsoper von 1. bis 5. Jänner wegen der Pandemie alle Vorstellungen hatte streichen müssen, ist nun das Wiener Theater in der Josefstadt betroffen. Aufgrund der Coronainfektion respektive der Quarantäneverpflichtung zahlreicher Mitarbeiter aus dem Backstagebereich und des Ensembles muss das Haus kommende Woche insgesamt sieben Vorstellungen im Haupthaus sowie den Kammerspielen absagen.

An der bereits dreimal verschobenen Premiere des Jelinek-Stücks "Rechnitz (Der Würgeengel)" am 15. Jänner hält man indes fest. Die Inszenierung von Anna Bergmann "soll unter allen Umständen gezeigt werden", heißt es dazu am Samstag aus dem Theater in der Josefstadt.