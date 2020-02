Theater im Künstlerhaus angeblich besetzt

Bevor am Freitag das frisch renovierte Künstlerhaus am Karlsplatz präsentiert wird, gibt es nochmals Aufregung um die bis vor kurzem dort angesiedelten Theaterräumlichkeiten. Diese wurden laut eigenen Angaben von der "Wiener Perspektive", einem Zusammenschluss der Freien Szene, besetzt. Bei der für die Renovierung zuständigen Haselsteiner-Privatstiftung weiß man davon allerdings nichts.

"Auf unserer Baustelle findet sich kein baustellenfernes Personal", hieß dort auf APA-Nachfrage. Die "Wiener Perspektive" verkündete zuvor, den sogenannten Französischen Saal des Künstlerhauses, in dem bis zum Start der Bauarbeiten das Koproduktionshaus brut Wien untergebracht war, besetzt zu haben. "Dieser aktivistisch-künstlerischer Akt ist eine Reaktion auf die Untätigkeit und Unentschlossenheit der Kulturpolitik", hieß es weiters. Man wolle "das Theater im Künstlerhaus sobald wie möglich wiedereröffnen und bespielen". Für Nachfragen war die "Wiener Perspektive" am Dienstag nicht erreichbar.

Zugleich sei seine eigene Position weiterhin eindeutig: "Das Künstlerhaus ist ein Haus der Bildenden Kunst." Das Gebäude sei nie als Theater konzipiert gewesen. Erst in den 1970ern habe man aus der finanziellen Not heraus den Französischen Saal zum Theater umfunktioniert - was heutigen Sicherheitsauflagen überhaupt nicht mehr entspreche. "Ich habe daher eine klare Position - und das ist die der Denkmalpflege", unterstrich Schröder: "Die jetzige Situation bietet die einmalige Chance, die Zerstörung früherer Jahrzehnte wieder rückgängig zu machen und das brutale Loch wieder zu schließen, das man als Eingang in den Trakt geschlagen hat." Vielleicht könne man auch den damals entfernten Brunnen rekonstruieren.