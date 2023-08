Theater im Kies: Ende gut, alles gut!

Mit rund 900 Mitwirkenden und Publikumsgästen war „Die Korrektur eines Tunichtguts“ ein Highlight dieses Sommers und auch des Projekts „100 Jahre Diepoldsauer Rheindurchstich“.

„Fluss Rhein kennt nicht Unterschied zwischen Schweiz und Österreich“, so lautete das Zitat von Arbeiter Angelo in einer Bühnenszene im „Theater im Kies“. Doch auch in der Zusammenarbeit für dieses Projekt stand das Miteinander im Mittelpunkt.