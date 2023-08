Theater im Kies: „Die Korrektur eines Tunichtguts“

Bei strahlendem Sonnenschein und ausverkauften Plätzen fand die Premiere des meist heiteren Theaterstücks am vergangenen Freitag im Kieswerk Kopf in Altach statt.

Am Alten Rhein, in der untergehenden Sonne, erlebte das Publikum humorvolle, aber auch berührende Geschichten, die sich so im letzten Jahrhundert an diesem Ort abgespielt haben (könnten). Der abschließende Applaus unter Sternenhimmel wollte nicht enden.

Mit diesem Stück lässt Heidi Salmhofer die Gäste mit dem Rhein wandern – dieser wird figürlich dargestellt. Man wandert also mit einem Mann, dem Tunichtgut (gespielt von Stefan Bösch), durch die Zeit. „Ich finde es cool aufzuzeigen, was am Rhein hätte passieren können, aber auch, was tatsächlich passiert ist – also quasi ‚Geschichtsunterricht auf unterhaltsam‘“, so die Regisseurin.