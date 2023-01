Theater der Jugend: "Ein Kind" im Thomas-Bernhard-Archiv

Der letzte Wille, in dem sich Thomas Bernhard alle Aufführungen, Nachdrucke und Nachstellungen nach seinem Tod verbeten hatte, wird gleich zu Beginn unter Schmunzeln der Archivare geschreddert. "Es endet wie es begann: mit einer Niederlage." Das Interesse der Bühnen an dem 1989 Verstorbenen ist ungebrochen. Für das Theater der Jugend hat Gerald Maria Bauer den Versuch unternommen, den autobiografischen Band "Ein Kind" zu dramatisieren. Ein rundum geglücktes Unternehmen.

Denn die Geschichte erzählt sich in einer Fülle von liebevollen, ironischen Details ganz spielerisch. Es ist das Making of eines großen Künstlers, von dem die Mutter, die mit dem Kind ihre liebe Not hat, bereits ahnt, dass hier ein ganz besonderer Mensch heranwächst. Ganz besonders liebenswert allerdings nicht - weswegen Bauer Passagen, in denen die Freundlichkeit, Heiterkeit und Umgänglichkeit des jungen Mannes hervorgehoben wird, in Richtung der an einer Kastentüre hängenden Schwarz-Weiß-Porträtfotografie des großen Misanthropen spielen lässt: Was stimmt - unser Bild von ihm oder sein Selbstbild?