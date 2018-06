The Weight rockten die Garage in Lustenau

Das von WANN & WO und VOL.AT verloste Wohnzimmer-Konzert mit The Weight war ein voller Erfolg! W&W sprach mit den Gewinnern aus Lustenau und VOL.AT war für euch mit der Kamera vor Ort.

Die Gewinner des Wohnzimmer-Konzerts mit The Weight haben ihren Sitz in Lustenau und nennen sich Pedalpiraten. Allerdings fand das Spektakel nicht im Wohnzimmer, sondern in der Garage statt – doch auch hier entstand eine vertraute, exklusive Konzert-Stimmung. Schon Stunden vor dem Auftritt fanden sich die ersten Gäste, die Ralph und sein Team nach Lustenau eingeladen hatten, in der Garage ein und fieberten dem Auftritt der Band entgegen. Schon beim Sound-Check lauschten die Besucher ganz gespannt den Klängen von The Weight.