Kate Winslet in "The Palace" respektive in Wien ©APA/HBO

"The Palace": HBO-Seriendreh in Wien läuft

Der US-TV-Gigant HBO hat am Freitag offiziell den Drehstart für sein neues Serienprojekt "The Palace" bestätigt. Inoffiziell läuft der Dreh bereits seit Montag - und zwar in Wien. Die Hauptrolle des Projekts um ein autoritäres Regime, das in Auflösung begriffen ist, spielt Hollywoodstar Kate Winslet, flankiert von Kollegen wie Hugh Grant, Matthias Schoenaerts oder Andrea Riseborough. Die Regie führt Stephen Frears ("Die Queen").

Zu den Wiener Drehorten zählt etwa das Gartenpalais Liechtenstein im Bezirk Alsergrund. Die weiteren Motive in der Bundeshauptstadt bleiben indes geheim. Anschließend zieht die rund 200 Personen starke Filmcrew nach England weiter. "Wir sind sehr begeistert, in Österreich und insbesondere in Wien mit seiner großen Vielfalt und Schönheit an Schauplätzen zu drehen", streute HBO-Vertreter Jay Roewe der Bundeshauptstadt in einer Aussendung Rosen.

Neben der Motivvielfalt spielt aber auch das neue, seit 1. Jänner geltende Filmanreizmodell eine Rolle beim Zuschlag für Wien. So sei "The Palace" das erste internationale Projekt, das aus Mitteln des neuen Anreizmodells FISAplus gefördert werde, unterstrich Marijana Stoisits als Geschäftsführerin der Vienna Film Commission.