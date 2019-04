"The Inheritance" gewann wichtigsten britischen Theaterpreis

Ein Theaterstück über das moderne Leben als Homosexueller hat in London gleich mehrere "Olivier Awards" gewonnen, den wichtigsten britischen Theaterpreis. Das Drama "The Inheritance" von Matthew Lopez über junge Männer in New York, eine Generation nach der Aidskrise, wurde als bestes Stück ausgezeichnet.

Regisseur Stephen Daldry und Schauspieler Kyle Soller gewannen ebenso. Auch die Beleuchtung wurde ausgezeichnet.

Er sei “überwältigt und überglücklich” über den transatlantischen Erfolg des Sieben-Stunden-Stücks, sagte Lopez. Jede Menge Briten hätten Tony Awards gewonnen, das Broadway-Pendant zu den Olivier Awards. “Es ist nur fair.”