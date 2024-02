The Imitation Revival Band sorgt für Stimmung

Die Rankweiler Kultband tritt im VogelfreiRAUM in Rankweil auf und spielt Songs aus 200 Stücken.

RANKWEIL. Seit der Gründung vor 57 Jahren der Kultband The Imitation ist der Rankweiler Kurt Dreier zusammen mit seinem Bruder Arthur Dreier auf allen Bühnen im In- und Ausland musikalisch unterwegs und begeistert das Publikum. Bei der Imitation Revival-Band sorgt nun auch die Sängerin Angelika Schmid aus Satteins für den glänzenden Sound und die allerbeste Unterhaltung. Nun tritt das Musikerduo bei der Faschingsparty im VogelfreiRaum am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr) auf und wird die Räumlichkeiten zum Beben bringen. „Es ist schon immer was Schönes aber auch gleichzeitig ein besonderer Auftritt vor dem eigenen Stammpublikum mit musikalischen Klängen mehrere Stunden zu glänzen“, freut sich The Imitation Revival Band Stimmungsmacher Kurt Dreier auf die große Faschingsparty. Bereits zum vierten Mal in Folge in der fünften Jahreszeit sind drei Amateurmusiker hautnah zu bewundern. Ein Programm aus 200 Titeln von der Imitation Revival Band lässt keine Wünsche offen. Tanzen zu den besten Oldies aus den 60er&70er Jahren, Weltbekannte Songs von den Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Dylan, Status Quo, Bee Gees bis hin zu Marius Müller Westernhagen alles ist bei Imitation Revival Band mit im Gepäck.VN-TK