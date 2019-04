Thailändische Königinmutter Sirikit im Krankenhaus

Thailands langjährige Königin Sirikit ist in ein Krankenhaus der Hauptstadt Bangkok eingeliefert worden.

Die 86-Jährige leide an Fieber, teilte der Königliche Haushalt am Mittwoch mit. Sirikit wird in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie streng genommen inzwischen nur mehr die Mutter des Königs ist.