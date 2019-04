Textile Wissenschaft in Dornbirn

Vergangenen Freitag luden die Textilchemiker,- und physiker nach Dornbirn.

DORNBIRN Einmal eintauchen in eine Welt der Mikromillimeter, Chemikalien und Forschungsergebnisse. Das Universitätsinstitut für Textilchemie und Textilphysik der Universität Innsbruck, mit Standort in Dornbirn lud zu einem Tag der offenen Tür. Im neuen Gebäude beim Rundfunkplatz startete die Exkursion. Nach dem physikalischen Teil und der Studienberatung ging es dann zum Chemielabor in die HTL Dornbirn.

Unterschätzte Fasern

Zu Beginn wurden die grundlegenden Fragen den Besuchern beantwortet. Was die Universität Innsbruck damit zu tun hat, mit was die Wissenschaftler Geld verdienen und welche Forschungsbereiche in Dornbirn stattfinden. „Die zwei Standorte in Dornbirn gehören zur Uni Innsbruck. Wir sind nur ‚Auslagerungen‘ davon“, erklärte Madita Buchacher, Doktorandin im Institut. „Die Wissenschaftler werden natürlich von der Universität bezahlt – diese wiederum verdient Geld mit den Publikationen der Forschungsergebnisse. Wir führen Forschungen in den Bereichen; Verbundwerkststoffen, Smart-Textiles und Oberflächen-Grenzflächenforschung durch“, führte sie weiter aus.