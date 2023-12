Texte und Ziegel: "Wunder"-Premiere im Schauspielhaus Wien

Gesprochener und geschriebener Text, ein Ziegelboden, der teilweise abgetragen und neu geschlichtet wird, eine Rückwand, die auch als Dach fungieren kann und fünf Schauspielerinnen im Sportdress, die Deutsch, Katalanisch und Spanisch sprechen: Juan Mirandas Inszenierung von Enis Macis "Wunder", die nach einigen Vorstellungen in Barcelona gestern ihre Wien-Premiere im Schauspielhaus feierte, gleicht mehr einer Performance als einem herkömmlichen Stück.

Worauf die mehrfach ausgezeichnete Autorin, von der am Schauspielhaus bereits ihre Stücke "Mitwisser", "Autos" und "Bataillon" zur Aufführung kamen, mit dieser Text-Collage hinauswill, ist kaum auszumachen. Die Inszenierung des zum ersten Mal am Schauspielhaus arbeitenden spanisch-argentinischen Regisseurs und Performers Juan Miranda trägt zum Verständnis auch nichts bei, sondern entwickelt Parallel-Aktionen, die an die Auftritte der Wiener Gruppe erinnern. Bloß: Damals hatte diese anarchische Behauptung künstlerischer Selbstgewissheit Sprengkraft, weil sie sich gegen eine verkrustete und erstarrte Tradition richtete. Heute, wo längst alles möglich ist, geht dieser Schlag ins Leere. Nach 75 Minuten ist das "Wunder" vorbei, der Applaus hebt an, doch das Wunder der Erkenntnis bleibt aus.