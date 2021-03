Tewhid-Moschee nach Anschlag mit Beschwerde erfolgreich

Die Tewhid-Moschee in Wien-Meidling, die nach dem Wiener Anschlag geschlossen wurde, war mit einer (von zwei) Beschwerden erfolgreich. Die Vereinsbehörde bestätigte, dass der Attentäter die Moschee regelmäßig besuchte. Aber es sei nicht erweisbar, dass der Moschee-"Verein zur Förderung der islamischen Kultur" zur Teilnahme am Jihad aufgerufen habe. Deshalb wurde die Auflösung aufgehoben, schrieb "Der Standard". Die Polizei verwies auf die "spezielle rechtliche Konstruktion".

In den Ermittlungen habe sich, so die Landespolizeidirektion, zwar bestätigt, dass der spätere Attentäter "in Begleitung einer größeren Personengruppe mit islamistisch-extremistischer Ideologie" mehrmals in der Moschee war - aber keine dieser Personen sei im Verein oder unterstützend in der Moschee tätig gewesen. Es habe sich jedoch herausgestellt, dass sich der Verein nicht selbst der Religionsausübung widme, sondern sein Zweck darin bestehe, die Räumlichkeiten Dritten zur Religionsausübung zu überlassen. Beim Mieter handle es sich nicht um einen Verein, sondern eine islamische Kultusgemeinde.