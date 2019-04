Teurerer Sprit ließ Inflation in Österreich im März steigen

Verteuerungen bei Treibstoffen, aber auch bei Bekleidungsartikeln, haben die Inflationsrate in Österreich im März auf 1,8 Prozent hochgetrieben. Im Februar hatte die Inflation mit 1,5 Prozent den niedrigsten Wert seit Ende 2016 erreicht. Wichtigste Preistreiber im März blieben laut Statistik Austria die Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie sowie für Restaurants und Hotels.

Die für Eurozonen-Vergleiche ermittelte Harmonisierte Inflationsrate (HVPI) für Österreich betrug 1,7 Prozent (nach 1,4 Prozent), wie die Statistik Austria am Mittwoch bekannt gab. Die Ausgabengruppe “Wohnung, Wasser, Energie” verteuerte sich in Österreich im März um 3,0 Prozent binnen Jahresfrist und erwies sich damit als der bedeutendste Preistreiber, wie die Statistik Austria am Mittwoch erklärte. Bis Februar hatte der Preisschub dieser Gruppe lediglich 2,8 Prozent betragen.